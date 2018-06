Nederlands onderonsje: Van Poppel is Quick-Stepper te snel af in Halle-Ingooigem na millimeterspurt

Danny van Poppel heeft Halle-Ingooigem op zijn naam geschreven. De man van LottoNL Jumbo was de snelste van een ruime kopgroep van zo’n 30 man. Hij hield in een millimeterspurt Fabio Jakobsen af. Het was zelfs op de fotofinish amper te zien wie als eerste over de meet ging, maar de jury riep Van Poppel uit tot winnaar.

Laurens De Vreese, Joshua Teasdale en Rob Ruijgh zorgden voor een eerste serieuze afscheiding. Voor Teasdale ging het veel te snel, hij werd ingerekend door de grote groep. De Vreese en Ruijgh mochten de vier plaatselijke ronden van elk 17,7 kilometer met daarin telkens de beklimming van de Hellestraat en Tiegemberg aansnijden met een voorsprong van 1:55 op het peloton. Dries Van Gestel en Nathan Elliott trokken op 66 kilometer van de finish in de tegenaanval. Tien kilometer verder kregen ze versterking van Dennis Coenen en Michiel Stockman. De vier tegenaanvallers sloten op 48 kilometer van de eindmeet aan bij De Vreese en Ruijgh. Amper eén kilometer verder smolt alles weer samen.

Veel aanvallen, weinig organisatie

Net na de voorlaatste beklimming van de Tiegemberg trokken Jordi Van Dingenen, Nikolas Maes, Kevin Deltombe, Jérôme Baugnies, Kevin Van Melsen, Robbert de Greef, Jan-Willem van Schip, Casper Pedersen en Ylber Sefa in de aanval. De negen vluchters trokken de slotronde in met een voorsprong van 23 seconden op de grote groep, waarin Quick-Step het voortouw namen. Met nog 13 kilometer te rijden was er opnieuw een gegroepeerd peloton. Niet voor lang, want de slotbeklimming van de Tiegemberg zorgde ervoor dat de grote groep verbrokkelde. Een eerste gedeelte was 36 man sterk en zij stoven naar de eindmeet op de Ingooigemstraat.

Daar was Van Poppel net de snelste. De Nederlander van LottoNL-Jumbo klopte landgenoot Jakobsen in een spannende millimeterspurt. Het was even onduidelijk wie er won, geen van beiden renners durfde te juichen. Uiteindelijk wees de jury Van Poppel aan als winnaar.

Quick Step Floors ging nog wel verhaal halen. Op de laatste foto vóór de meet was Van Poppel eerst, de volgende foto was al voorbij de streep en daarop was Jakobsen voorbij Van Poppel. Jakobsen gaf in een eerste reactie ook aan dat hij het gevoel had te winnen. De jury bleef na beraad echter bij zijn oordeel.

Vorig jaar ging de zege naar de Fransman Arnaud Démare, maar die kwam vandaag niet aan de start. Voor Van Poppel is het de tweede zege van het seizoen. Eind januari won hij een rit in de Ronde van Valencia.

Foto: BELGA

- Uitslag -

1. Danny van Poppel

2. Fabio Jakobsen

3. Sean De Bie

4. Hugo Hofstetter

5. Kris Boeckmans

6. Timothy Dupont

7. Kevyn Ista

8. August Jensen

9. Jasper Stuyven

10. Tosh Van der Sande