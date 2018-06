Overstap van Colley naar Italië afgerond: transfer van 9,5 miljoen euro

De transfer van Omar Colley naar UC Sampdoria is afgerond. De Gambiaanse verdediger van KRC Genk had zijn medische en fysieke tests al afgelegd bij de Italiaanse eersteklasser uit Genua. Met de transfer is een bedrag van 9,5 miljoen euro gemoeid: 7,5 miljoen plus 2 miljoen euro bonussen.

Colley kwam in 2016 over van het Zweedse Djugårdens IF. Hij speelde 95 matchen voor blauw-wit, maakte vijf doelpunten en bereikte vorig jaar de kwartfinales van de Europa League.

De 26-jarige Gambiaan wordt zo de vijfde verdediger in vijf jaar die Genk voor een mooie som verlaat. Kara Mbodj (Anderlecht), ­Kalidou Koulibaly (Napoli), Christian Kabasele (Watford) en Timothy Castagne (Atalanta) gingen hem voor.