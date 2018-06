Dit zijn de mooiste bezienswaardigheden ter wereld volgens TripAdvisor

Naar jaarlijkse gewoonte heeft reissite TripAdvisor opnieuw de Travellers’ Choice Awards uitgereikt. Daarvoor wordt bij de bezoekers gepolst naar hun favoriete bezienswaardigheden op reis. Op basis van hun antwoorden, word een shortlis samengesteld.

Dit jaar staat het tempelcomplex Angkor Wat in Cambodja, met een oppervlakte van 162,5 hectaren het grootste religieuze monument ter wereld, helemaal bovenaan de top 25. De top drie wordt aangevuld met het immer zonovergoten Plaza de España in Sevilla en de Sheikh Zayed Moskee in Abu Dhabi.

Monumenten in België noch Nederlandse of Duitse trekpleisters komen voor in de ranglijst. Buurland Frankrijk staat wel met twee bezienswaardigheden genoteerd. De Notre Dame en de Eiffeltoren in Parijs prijken respectievelijk op nummer 12 en nummer 14. Een compleet overzicht van de best beoordeelde bezienswaardigheden.

1. Angkor Wat in Siep Reap, Cambodja

2. Plaza de España in Sevilla, Spanje

3. Sheikh Zayed Moskee in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten

4. Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad, Italië

5. Mezquita Kathedraal in Cordoba, Spanje

6. Taj Mahal in Agra, India

7. Duomo di Milano in Milaan, Italië

8. Alcatraz in San Francisco, Verenigde Staten

9. Golden Gate Bridge in San Francisco, Verenigde Staten

10. Het parlement in Boedapest, Hongarije

11. Oude Markt in Praag, Tsjechië

12. Notre Dame in Parijs, Frankrijk

13. Cristo Redentor in Rio de Janeiro, Brazilië

14. Eiffeltoren in Parijs, Frankrijk

15. Tower of London in Londen, Groot-Brittannië

16. Parthenon op de Acropolis in Athene, Griekenland

17. Wat Pho Tempel in Bangkok, Thailand

18. Grote Muur in China

19. Burj Khalifa in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

20. Opera House in Sydney, Australië

21. Machu Picchu in Peru

22. El Ateneo boekwinkel in Buenos Aires, Argentinië

23. Notre-Dame Basilica in Montreal, Canada

24. Fushimi Inari-Taisha heiligdom in Kyoto, Japan

25. Shwedagon Pagoda in Rangoon, Myanmar