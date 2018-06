Celebs Meghan Markle maakt haar debuut op Ascot, maar kiest voor sobere hoed

In juni maakt Groot-Brittannië zich steevast op voor de Royal Ascot, nog het meest te vergelijken met Waregem Koerse in ons land. De beau monde verzamelt er zich vijf dagen lang om naar de paardenrennen te kijken en om te zien en gezien te worden. Daarbij horen traditioneel ook de imposante hoeden en hoofdstukken van de aanwezige dames. Ook de koninklijke familie is altijd van de partij en dus konden ook Meghan Markle en prins Harry niet ontbreken. Het was voor de Duchess of Sussex natuurlijk meteen haar debuut op het evenement. Ze droeg voor de gelegenheid een opvallend wit ensemble met een behoorlijk sobere hoed, of toch in vergelijking met heel wat andere aanwezigen. Ook de Queen was van de partij.