Van hele korte shorts tot losse pakken: dit was de mannenmodeweek in Milaan

De mannenmodeweek in Milaan zit erop en zoals gewoonlijk voorspelden de ontwerpers trends voor komende lente en zomer op de catwalk. Wat opvalt is dat de mode uit de modestad minder klassiek is dan voorheen. Roze, een vleugje vrouwelijkheid, ultrakorte shorts, vissers, cowboys en het Italiaanse maatpak herbekeken: dit waren de hoogtepunten.

Roze

Net als dit jaar krijgt lavendelkleur ook in 2019 een rol in modeland. Een bijrol, want de hoofdrol is voor roze. Van oudroze tot neon pink: alle schakeringen mogen en dan nog het liefst in combinatie met paars of nog meer roze.

Versace - Ermenegildo Zegna - Pal Zileri Foto: Catwalkpictures

Het losse pak

Vergeet het klassieke Italiaanse maatpak. Designers focussen zich in de toekomst op een ruimere variant. Zowel Marni en Giorgio Armani zetten in op losse stofjes die kunnen wapperen in de wind voor een eigentijdse Italiaanse flair. Ga qua print zo klassiek of uitbundig zoals je zelf wil.

Marni - Ermenegildo Zegna - Giorgio Armani Foto: Catwalkpictures

Mannelijke vrouwelijkheid

Een beetje kant, een handtas, culotte of een elegante blouse met decolleté: mannen- en vrouwenmode komt de volgende seizoenen gewoon samen. Onder meer modehuizen Dolce & Gabbana en Versace toonden tijdens hun defilé hoe je stoer en sensueel perfect mixt. Extra credits als je een vrouwelijk hemd open laat, wat contrasteert met een blote bast.

Dolce & Gabbana - Versace - N°21 Foto: Catwalkpictures

Korte shortjes

Als we op basis van de mannenmodeweek in Milaan één conclusie moeten trekken, dan is het wel dat lange shorts of exemplaren op knielengte passé zijn. Bijna elk label - van Fendi tot Neill Barrett - stuurde de modellen met creaties niet langer dan een voetbalbroekje op de catwalk. Een kostuumshort kan, maar Prada toont dat het ook frivoler mag. Lees ook: Prada brengt de hele korte short terug

Fendi - Neil Barrett - N°21 Foto: Catwalkpictures

Het moderne vissertje

Of je nu graag gaat vissen of niet, de visserslook is volgend jaar een schot in de roos. Het hoedje blijft, de regenjas ook maar de rubberen laarzen kun je vervangen door een paar plompe sneakers. Extra stijlpunten als je die draagt met hoog opgetrokken kousen.

Versace - Fendi - Ermenegildo Zegna Foto: Catwalkpictures

Luxecowboys

In 2018 krijgen we al een revival van de cowboys, met dank aan onder meer Calvin Kein en Yves Saint Laurent. Na de jaarwisseling zal de trend relevant blijven. Denk aan stuks met franjes, zoals gezien bij Les Hommes, lederen gilets en - uiteraard - hoeden als knipoog naar het Wilde Westen.

Dolce & Gabbana - Les Hommes - Giorgio Armani Foto: Catwalkpictures

Logomania

Nog een trend die blijft: uitpakken met de merken. Op je T-shirt, hoofddeksel of tas, laat iedereen gerust zien tot welke modefamilie je behoort. Wist je trouwens dat duidelijke logo’s een trucje zijn om kopieergedrag van ketens tegen te gaan? Zij mogen immers geen stuks kopiëren, inclusief logo. Lees ook: Jarenlang als 'fout' bestempeld, maar logo's en labels mogen weer

Fendi - Versace - Dolce & Gabbana Foto: Catwalkpictures

Plompe schoenen

Dit jaar hebben we vooral bombastische sneakers, komende zomer zijn alle schoenen gewoon aan de plompe kant. Zolang ze maar opvallen, dat blijft de boodschap.

Dsquared2 - Marni - Neil Barrett Foto: Catwalkpictures

Check, double check

De check-print (lees: ruitjesprint) is een klassieker. Draag hem om een neutrale look meer punch te geven of combineer gerust modern met een ander ruitjespatroon. Te vinden voor een gewaagder experiment? Dan kun je matchen met een gebloemd stuk of iets met streepjes.