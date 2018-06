Ook Lokeren is al opnieuw begonnen, maar Peter Maes wil nog versterking: “Die spits zal er wel komen”

Sporting Lokeren heeft dinsdag op haar jeugdterreinen de voorbereiding op het nieuwe seizoen aangevat. Coach Peter Maes hield er meteen een meer dan twee uur durende eerste training op na. Tim Van Damme vervangt voorlopig Erwin Lammens als keerperstrainer bij de club. Lemmens zit op het WK met de Rode Duivels. Deze namiddag volgt een tweede oefensessie op Daknam. De twee nieuwkomers, rechtsachter Mickaël Tirpan en derde doelman Robin Mantel, trainden gretig mee.

“Zo’n eerste training is toch altijd iets speciaals”, legde Peter Maes uit. “De meesten van ons hebben er drie weken zonder voetbal opzitten. Ik verwachtte een hongerige, speelse kern. De kopjes moeten fris zijn na een korte vakantie en dat is bij iedereen wel het geval. Het is trouwens niet meer van deze tijd dat je het als voetballer helemaal los kan laten. Zeker niet over een termijn van meerdere weken. De fysische testen hebben echter uitgewezen dat de jongens hun werk wel hebben gedaan.”

Sporting Lokeren won vorige maand zijn groep in Play-Off 2. Die lijn wil de club komend seizoen verder doortrekken. “Die Play-Off 2 was goed”, vervolgde Maes. “We hebben goed voetbal laten zien en veel gescoord. Dat moeten we nu proberen ook te brengen in de reguliere competitie. We toonden dat we resultaten kunnen halen, vooral thuis. Die thuisreputatie moet opnieuw neergezet worden.”

Er zijn voorlopig nog maar twee inkomende transfers. Maar daar zal het zeker niet bij blijven. “Dat is zo. Velen stellen zich de vraag waar die spits blijft, maar die zal er wel komen. Een echte afwerker en een speerpunt is zeker aan de orde”, besloot Peter Maes.

Sporting Lokeren traint deze week telkens twee keer, om 10u30 en 15u00. Zondag zijn de spelers vrij. De eerste oefenwedstrijd is volgende week dinsdag om 19u30 op het terrein van Sporting Lochristi. Daarna volgen op zaterdag 29 juni (om 19u00 op Avanti Stekene) en zondag 1 juli (om 16u00 op Zelzate) snel het tweede en derde oefenduel.

Mickaël Tirpan is een opvallende nieuwkomer Foto: BELGA

Mickaël Tirpan: “Nieuwe stap voorwaarts zetten in carrière”

De 24-jarige Mickaël Tirpan ruilde eind mei Eupen voor Sporting Lokeren. De rechterflankverdediger ondertekende een contract voor vier seizoenen bij de Waaslanders en trainde dinsdagvoormiddag voor het eerst mee.

“Het is meteen terug in het ritme komen zo’n eerste veldtraining”, stak Tirpan van wal. “Voor mij was het al een tijdje geleden want ik mocht bij mijn oude club Eupen op het einde bijna niet meer meetrainen of -spelen. Ik ben blij weer op een veld te staan. De eerste contacten met Peter Maes waren meteen heel positief. Daarom ook dat ik hier nu sta in het shirt van Sporting Lokeren.”

“Ik hoop de groep zoveel mogelijk te kunnen bijbrengen”, vervolgde Tirpan. “Ik weet dat ik onder Peter Maes nog veel stappen voorwaarts kan zetten wat betreft mijn sportieve loopbaan. Ik had ook aanbiedingen van andere clubs, maar na het gesprek met Maes stond mijn besluit direct vast. Dit project wil ik tot een succes maken.”

Lokeren maakte het voorbije jaar een vreemd seizoen mee. De club vocht een tijdlang tegen de degradatie en pas in Play-Off 2 liep het echt los. “Dat is zo”, aldus Tirpan. “Ik denk dat het de bedoeling is dat er verder gebouwd wordt op hetgeen gepresteerd werd in PO2. Lokeren moet zijn identiteit behouden en daar wil de coach zeker op verder werken. Ik trouwde deze zomer waardoor ik er een andere vakantie dan anders erop na hield, maar ik ben helemaal klaar voor dit seizoen. Ik ga me 200 procent inzetten om te slagen.”