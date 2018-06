Supporteren voor Rode Duivels kan u geld kosten

Het WK voetbal is volop bezig en dat is er overal aan te zien. Belgische driekleuren draperen gevels en auto’s rijden rond met vlaggetjes en spiegelhoesjes. Maar let op. Die Rode Duivelsmania kan u geld kosten, waarschuwen professor belastingrecht aan de VUB Michel Maus en de federale politie.

Die tricolore spiegelhoesjes zijn best leuk. Maar ze kunnen u wel een boete opleveren, waarschuwt de politie.

“Als de hoesjes het zicht in de spiegels belemmeren en de richtingsaanwijzers in uw spiegels verstoppen, zijn ze strafbaar”, bevestigt de federale politie. “De wegcode zegt dat een bestuurder een goed zicht moet hebben voor en achter zijn voertuig”, zegt Guy Thyskens van de federale politie.

Het is aan een politieagent om die zichtbaarheid te beoordelen. Maar als hij vindt dat de hoesjes de veiligheid in het gedrang brengen, kan u dat 58 euro kosten.

En dat is niet het enige risico dat supporters lopen.

Zonder toestemming een groot scherm opstellen, kan u een boete kosten. En zelfs een Belgische vlag aan uw voorgevel laten wapperen, kan geld kosten, waarschuwt fiscaal expert Michel Maus in een column op de site van Radio 1.

In heel wat gemeenten geldt namelijk “een belasting op uithang- of aanplakborden of een belasting op reclame voor publiciteitsdoeleinden zichtbaar vanaf de openbare weg”, klinkt het. Volgens Maus zijn die reglementen vaak zo breed omschreven dat ze ook toepasbaar zijn op gesponsorde Belgische vlaggen, bijvoorbeeld met het logo van een biermerk.

Fiscale discriminatie

Maar welke burgemeester gaat daar nu daadwerkelijk belasting voor innen? Wel, Maus waarschuwt dat zij zich mogelijk genoodzaakt zien het beleid toe te passen, omdat een gemeente verplicht is haar belastingreglementen “zonder onderscheid” te hanteren.

Mocht een gemeente dat niet doen, dan zou iemand die gewoon belasting betaalt, kunnen stellen dat hij of zij fiscaal wordt gediscrimineerd. En dat kan de burgemeester heel wat juridisch gedoe opleveren.

Maus waarschuwt dan ook voor een “fiscale owngoal”: wie een Belgische vlag ophangt, kiest beter voor eentje zonder logo of reclame.