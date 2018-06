Tientallen jaren na datum is er ophef over de postzegel van Diana en Charles

Het is ondertussen sinds 1981 geleden dat de postzegel van prinses Diana en prins Charles werd uitgebracht, maar pas nu heeft een aandachtige kijker er een probleem op gespot. Zie jij meteen wat er niet klopt?

In de aanloop naar hun huwelijk op 29 juli in 1981 bracht de Britse Royal Mail een postzegel uit met daarop de beeltenis van prinses Diana en prins Charles. Daarop torent Charles een stuk boven Diana uit, maar in realiteit was dat niet het geval, merkte Twitteraar Philip Cohen nu zoveel jaar na datum op.

En gelijk heeft hij, als je naar foto's kijkt van de plechtigheid zelf dan zie je dat ze inderdaad ongeveer even groot zijn. Naar verluidt zo'n 1,78 meter. Toch is dat het beeld dat op officiële foto's van hen twee vaak naar voren komt, hij naast haar en stukken groter afgebeeld.

Seksisme of eerder uit praktische redenen? De Britten schuiven daarvoor enkele mogelijke verklaringen naar voren. "Charles had duidelijk hakken aan", klinkt het onder meer. Maar er is nog een mogelijke verklaring: "Anders zou de 25p op haar gezicht gedrukt staan."

They were the same height pic.twitter.com/2dPFaa9XVN — Philip N Cohen (@familyunequal) 16 maart 2017

Charles is wearing heels. — Joshua Stein (@thephilosotroll) 16 maart 2017

@faris But then she'd have 25p written on her face. — Mark Astle (@Proper_Pictures) 17 maart 2017