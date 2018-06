Animal Rights kaart “helse” omstandigheden van vleeskuikens aan in undercoverbeelden

Animal Rights kaart de “helse” situatie van vleeskuikens op weg naar transport aan. De dierenrechtenorganisatie ging undercover bij het grootste pluimvee-servicebedrijf van ons land en maakten beelden waarop te zien is hoe de dieren onder meer worden geschopt en hun poten worden gebroken. “Een lijdensweg”, klinkt het.

Een medewerker van Animal Rights ging zo’n twintig keer undercover bij het grootste pluimvee-servicebedrijf van België, dat gespecialiseerd is in het vangen en laden van kippen. Hij werkte er bij de vangploeg en moest in die functie bij verschillende kippenbedrijven gemiddeld 5.000 vleeskuikens per nacht vangen. Vervolgens worden ze in containers gestopt voor transport naar de slachthuizen.

Animal Rights maakte met een verborgen camera beelden van hoe het er bij zo’n vangploeg aan toe gaat. De beelden werden gemaakt op een tiental bedrijven in Vlaanderen en Wallonië. “Overal werd hetzelfde dierenleed vastgelegd”, meldt de dierenrechtenorganisatie.

Schoppen, gooien en gebroken poten

Zo is te zien hoe de kuikens geschopt worden, hardhandig bij elkaar gegrepen worden en in containers worden gegooid, en hoe ze onder de containers terechtkomen. Een collega van de undercovermedewerker vertelt bovendien dat het regelmatig voorkomt dat de kuikens breuken oplopen: “Af en toe kan dat wel eens gebeuren dat de poten breken. Maar daar kan je niet veel aan veranderen. Je moet rekening houden: de kippen zijn in principe maar zeven weken oud. Er zijn er sowieso bij die zwakke poten hebben. De eerste keren dat ik het deed had ik het ook: ik had vijf kippen vast: ‘O, dat breekt.’”

Video: Animal Rights

Helse lijdensweg

Animal Rights spreekt van structureel dierenleed. “Het idee dat kippenvlees diervriendelijk geproduceerd wordt is een illusie”, zegt Benoit Van den Broeck, campagne-coördinator Animal Rights, nog. “De 300 miljoen vleeskuikens die jaarlijks in België gefokt worden ondergaan een helse lijdensweg, van boer tot slachthuis.”

De organisatie volgde een vrachtwagen vanaf een van de gefilmde bedrijven om te achterhalen waar de vleeskuikens terechtkomen. De dieren werden vervoerd naar slachthuis Plukon te Maasmechelen, dat kippenvlees levert aan onder meer Aldi, Lidl, Delhaize en Carrefour.

“Wij zorgen voor kalme omgeving”

In een reactie aan Nieuwsblad.be laat Plukon weten de beelden nog niet gezien te hebben. Het bedrijf benadrukt dat het niets te maken heeft met de situatie van de kuikens voor ze bij hen aankomen. Daar worden de dieren goed behandeld, stelt een woordvoerder. “Onze verantwoordelijkheid begint bij de aankomst van de kippen in Maasmechelen. Wij zorgen voor een kalme omgeving door speciale verlichting en hebben een systeem waarbij de kippen rustig worden begeleid. Het is een unieke situatie in de wereld.”