Hij zwabbert wéér, de WK-bal: ligt het aan de bal of aan de doelmannen?

Al sinds het WK van 1994 in de VS klagen de keepers erover: de WK-bal zwabbert. Ook over de WK-bal van deze editie, de Telstar 18, zijn de doelmannen verdeeld. De Egyptische doelman Essam Al-Hadari moet alvast niets hebben van de nieuwe WK-bal. Nochtans is er nooit zoveel technologie in één bal gestoken, onder meer door Covestro in Antwerpen en Arlanxeo in Geleen. Ligt het aan de bal of aan de doelmannen?