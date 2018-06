VIDEO. Nederlandse zangeres valt in zwembad tijdens optreden

‘Ik dacht: wat Jezus kan, kan ik ook.’ De Maastrichtse zangeres Beppie Kraft plonste vlak voor een optreden in Roermond in een zwembad. Nu weten we hoe dat kon gebeuren

“Nou, ik ben opgedroogd. Het deed geen pijn en het was hilarisch”, valt te lezen op het Facebook-account van Kraft, die blijkbaar niet in de gaten dat het podium overging in een zwembad.

Ze verklaart dat ze Jezus wilde evenaren door over water te lopen. Maar ze kwam er al snel achter dat ze over die gave niet beschikt. Kraft geeft de moed echter niet op: “Ik ga nu proberen water in wijn te veranderen. Als me dat wel lukt, laat ik het jullie weten.”