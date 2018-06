K. Eendracht Louwel wint award 'Beste jeugdopleiding van Vlaanderen 2018'

Opglabbeek - Op zaterdag 9 juni mocht K. Eendracht Louwel Opglabbeek de prestigieuze Quality in Sports Award 2018 in ontvangst nemen op een groots gala in Antwerpen. Deze Award wordt elk jaar uitgereikt aan de club met de meest kwaliteitsvolle jeugdwerking van Vlaanderen door Voetbal Vlaanderen, de Vlaamse afdeling van de KBVB.

166 teams uit heel Vlaanderen dongen mee naar deze Award. Double Pass, een internationale sport-audit-organisatie aangesteld door de voetbalbond, deed bij elk van deze clubs een zeer uitgebreide audit. Elke club moest in deze audit haar werking grondig beschrijven en toelichten. Zowel zaken als organisatie, financien, communicatie, vrijwilligerswerk, ouderparticipatie maar ook trainingsopbouw, wedstrijdbegeleiding, doorstroming naar het 1ste elftal, randactiviteiten, sociale en paramedische begeleiding, initiatieven ifv kansengroepen en tegen racisme enzovoort werden grondig bekeken. Het hele onderzoek van Double Pass was ook niet louter een papieren-kwestie. Spelertjes, trainers, ouders en sympathisanten werden allemaal op de rooster gelegd en bevraagd. Het uiteindelijke resultaat mocht er zijn.

Jeugdcoordinator en pionier van de nieuwe K. ELO-jeugdwerking Roel Raemaekers licht toe: “de hele audit vroeg een gigantische inspanning van de club. Maar de beloning mag er zijn. Deze schitterende Award is een beloning voor alle mensen die van kortbij of iets verder af keihard gewerkt hebben om de jeugdwerking van K. ELO op de kaart te zetten. Op 10 jaar tijd zijn we gegroeid van 7 naar meer dan 200 jeugdspelertjes. We brengen meer dan 20 jeugdploegen in lijn en we groeien nog steeds. We hebben dat gedaan met een enthousiaste bende trainers, ouders, vrijwilligers, bestuurders enzovoort. Onze leuze was en is: K. Eendracht Louwel is een fundament voor elk talent en daar werken we op een sociale manier eendrachtig aan.”

“Deze Award is echt iets uniek”, stelt Jo Knevels formeel, “Nooit eerder viel deze eer een ploeg uit de zeer brede regio te beurt. En het is zeker geen eindpunt. Integendeel, het is een nieuwe opstap naar ons volgend doel: provinciaal voetbal terugbrengen naar de gemeente Opglabbeek. Deze Award is alvast een hart onder de riem om ook die klip te nemen.-,” aldus Jo. “Inderdaad”, beaamt Roel Raemaekers, “ met deze award op zak kunnen we niet anders dan enthousiast verder werken om dat doel te realiseren. Tegen het seizoen 2019-2020 zullen we dat provinciaal voetbal terugbrengen naar Louwel en Opglabbeek. ”