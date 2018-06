De WK Gekte in Genk is begonnen!

Centrum

Genk - Donderdag werd het lint doorgeknipt van Bar Parasol in Genk. Maandag kon je er niet meer langskijken, vlaggen, versierde wagens, opgeklede mensen. Het WK is begonnen!

Het halfuur voor de eerste match van onze Rode Duivels was de spanning te snijden op het marktplein van Genk. Er vielen enkele regendruppels maar dit hield de supporters niet tegen om op te dagen.

Jong en oud, uitgedost in de Belgische driekleur, wachtend op de eerste goal. De fans hebben toch even geduld moeten uitoefenen, maar zoals het een echte WK-match betaamt vloog het bier door de lucht bij de eerste goal. Blijdschap, opluchting, vreugde en vooral heel luid gejuich! Na de gehoopte en verwachte overwinning verzamelde de nieuwsgieringen zich op de place misère in gezelschap van de wetsdienaars die een oogje in het zeil hielden. Getoeter, wapperende vlaggen en donutrondjes van feestvierende supporterwagens. Het is duidelijk, het WK is weer daar!