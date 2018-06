Zo ziet Goldie Hawn eruit op haar 72ste

Goldie Hawn is momenteel op vakantie in Griekenland en dat in het gezelschap van onder meer haar dochter Kate Hudson. De twee actrices maakten ook samen een boottochtje en die laatste deelde daarvan een foto op Instagram. Eén ding werd daaruit duidelijk: op haar 72ste straalt Goldie Hawn nog steeds in badpak.

Bovenop de boot leunend, in een zwart badpak, de zonnebril op en het haar in een hoge staart. Volgens dochter Kate Hudson, die momenteel zwanger is, ziet haar mama Goldie Hawn er op vakantie in Griekenland uit als een "godin". Of dat is toch hoe het bijschrift luidt die bij de foto staat die ze op Instagram deelde. Moeder en dochter maakten in het gezelschap van hun partners Kurt Russel, met wie Hawn sinds 1983 een koppel vormt, en Danny Fujikawa een boottochtje. Ook zoon en broer Oliver Hudson was van de partij.

Hawn mag dan ondertussen wel 72 zijn, ze doet nog steeds de hoofden draaien. Iets waar heel wat van de volgers van Hudson het duidelijk mee eens waren. "Ze is tijdloos", klinkt het onder meer. Of nog: "Ik heb altijd van haar gehouden, maar nu we ouder beginnen te worden, is ze een bron van inspiratie voor mij." De actrice op leeftijd deelde ook nog een foto van haarzelf in badpak op het strand op Instagram. You go girl!