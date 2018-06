Thierry Neuville rijdt Rally van Ieper met opvallende wagen

De leider in het WK rally, onze landgenoot Thierry Neuville, neemt vrijdag en zaterdag in een zeer speciale wagen deel aan de 54e editie van de Rally van Ieper. Het koetswerk van de Hyundai i20 R5 van onze landgenoot werd helemaal in de sfeer van de Rode Neuzendag gestoken.

De Rode Neuzendag is een initiatief van o.m. zender VTM en Q Music om geld in te zamelen voor kinderen met psychische problemen. Op het koetswerk van Thierry Neuville en co-driver Nicolas Gilsoul prijken allerhande figuurtjes rond die Rode Neuzendag. De rally van Ieper wordt as vrijdag 22 en zaterdag 23 juni gereden.