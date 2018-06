Stem voor de Wanatoe Publieksprijs 2018!

Naast de Wanatoeprijs die wordt bepaald door een jury, is er ook de Wanatoe Publieksprijs. U bepaalt wie die krijgt. U kan een stem uitbrengen op één van de tien genomineerden. Stemmen kan tot vrijdag 16 uur. Let op: u mag maar één keer stemmen.

Een jury bekeek deze week alle afstudeerprojecten van de laatstejaars van PXL Mad, Luca School Of Arts en de Architectenopleiding van UHasselt Ook de studenten muziek van PXL Music werden onder de loep genomen.

Naast de Wanatoeprijs is er ook de Wanatoe Publieksprijs. Op deze pagina stellen we de tien laureaten van dit jaar aan u voor en bieden we u de mogelijkheid om zelf uw stem uit te brengen op uw favoriete kandidaat. Stemmen kan tot vrijdag, 16 uur. Drie uur later vindt de uitreiking plaats in C-Mine Genk. Iedereen welkom.

OPGELET: Slechts één stem per persoon. Indien we merken dat er IP-bots worden gebruikt of er op andere manieren wordt valsgespeeld, kunnen we deelnemers uitsluiten.

Dit zijn de kandidaten:

1. Lesley Troquet-Wouters

Hij was 19 toen hij met Polaroid Fiction Limbomania won, ondertussen is hij gegeerd (sessie)muzikant (vorige week nog ingelijfd door Arsenal) en vaste bassist bij Tom Helsen. Maar met zijn project KYU doet Lesley Troquet-Wouters (26) uit Tongeren alles alleen: beats, bas, toetsen, zang en bontjas.

2. Stien Bovijn

Best mogelijk dat u Stien Bovijn (23) uit het Vlaams-Brabantse Mollem al aan het werk heeft gehoord: ze scoorde twee singles op Radio 2, speelde voor radiozender MNM covers van artiesten om de festivalzomer aan te kondigen, maar voor haar eindproject zocht ze andere horizonten op met een concert voor… blinden.

3. Jeff Theys

In amper 13 minuten tijd slaagt Glabbekenaar Jeff Theys (21) erin om een verhaal te vertellen dat van vrolijk naar drama vloeit. In zijn film ‘Kattenkwaad’, waarmee hij afstudeerde aan de afdeling Televisie Film van LUCA School Of Arts, regisseert hij twee uitstekend acterende kwajongens. Based on true facts.

4. Elke Rutten

Een infrastructuur voor aquacultuur en een onthaastingsplek aan de sluis bij Diepenbeek: architecte Elke Rutten (23) uit Kinrooi maakt op een duurzame manier plaats voor viskweek en rust in het niemandsland langs het Albertkanaal tussen Hasselt en Genk.

5. Ludmilla Rodrigues

De Braziliaanse Ludmilla Rodrigues (38) wil de toeschouwer de zwaartekracht laten ervaren met een installatie slash performance bestaande uit een vilten raket en enkele levenloze vrijwilligers. “Ik noem mijn kunst bewust niet visueel. Ik wil mensen via mijn kunst in contact brengen met andere zintuigen dan louter zicht.”

6. Pavel Balta

Pavel Balta (24) komt uit de Moldavische hoofdstad Chisinau, studeerde illustratie in Roemenië en kwam via Erasmus in België terecht op de afdeling vrije kunsten van PXL-MAD School of Arts. Hij toont een lino en verkoopt u een keramieken ijsje in ruil voor uw ziel.

7. Isabelle Reynders

Isabelle Reynders (23) uit Zolder wilde een nieuwe esthetiek voor ecologie te vinden. Eentje die de studente fotografie (LUCA School Of Arts) vond in de uitlopers van het Amazonewoud. “Ik heb het wel gehad met de uitgehongerde poolbeer op een ijsschots.”

8. Kathelijne Put

“Met een audiogids of een app op je smartphone ben je in een museum alle groepsbeleving kwijt”, zegt Kathelijne Put (23) uit Leuven. Daarom ontwikkelde ze voor haar masterproef een boek waarmee je toch digitale info krijgt.

9. Jeff Jacobs

Jeff Jacobs (23) uit Laakdal had al drie jaar informatica achter de kiezen toen hij in amper twee jaar tijd nog een bachelor gamedesign daar aan vast breidde aan LUCA School Of Arts Genk. Zijn doel: onderzoeken hoe je virtual reality echter kan maken voor games én ontwikkelaars. Cum laude geslaagd.

10. Janneke Janssen

Een amulet van Maria, dat ze bij de hand heeft als wapen tegen haar vliegangst: het zette Janneke Janssen, masterstudente grafisch ontwerp (PXL-MAD School Of Arts) uit het Nederlands-Limburgse Koningslust, aan het denken. Over hoe Maria tegenwoordig. En vooral: hoe je die opvattingen naast elkaar in boekvorm kunt presenteren.

