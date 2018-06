Opnieuw rookwolk ontsnapt uit fabriek in Tessenderlo

Tessenderlo -

Inwoners van Tessenderlo merkten dinsdagochtend een zwarte wolk op boven hun gemeente. Die was afkomstig van fabriek Vynova. Volgens Vynova gaat het om een onschadelijke wolk. Op 28 maart werd het gemeentelijk rampenplan in gang gezet toen een zoutzuurwolk ontsnapt was uit het chemiebedrijf op de Heilig Hartlaan.