WK-opener van Rode Duivels op vier na meest bekeken match ooit, in IJsland doen ze nog véél straffer

De Vlaamse tv-kijker heeft de Rode Duivels voluit gesteund in hun match tegen Panama. Volgens de VRT keken 2.068.476 kijkers gisteravond naar het duel in Sochi. Dat betekent dat op dat ogenblik 85,8% van de mensen die op dat ogenblik televisie keken, hadden afgestemd op Eén waar de match live werd uitgezonden.

België-Panama is daarmee de op vier na meest bekeken match. Absolute numero uno blijft de wedstrijd tussen België en de Verenigde Staten op het vorige WK in Rio. Toen stonden overal in Vlaanderen 2.366.565 kijkers ergens naar de uitzending te kijken. Het was een wedstrijd in de achtste finale van het WK, overigens gewonnen door de België. Zij gingen er dan uit in de kwartfinale tegen Argentinië.

Dat maandag toch nog meer dan twee miljoen mensen naar de 3-0 zege van de Rode Duivels keken, vindt de VRT een heel goed cijfer, gezien het vroege uitzenduur van de wedstrijd. Vijf uur in de namiddag is geen evident uur om televisie te kijken. Het marktaandeel van 85,8% is overigens een absoluut record. Anders gezegd, van wie tv keek maandagavond om vijf uur, stemde geen 15% van de kijkers niet af op Eén.

IJsland niet te kloppen

We doen het daarmee zeer goed, maar als naar traditie doen de IJslanders, veel, veel beter. Bij de match Argenitinë-IJsland zaterdagavond keek 99,6% van de IJslandse tv-kijkers naar het voetbal. Dus amper 0,4% keek op dat moment een zender met een ander programma. En dat is niet eens een record, want tijdens het Europees kampioenschap in Frankrijk werd de match tussen Engeland en IJsland, gevolgd door 99,8% van de kijkers. Er is dus voor de Rode Duivels en de tv-kijker nog marge tot verbetering...