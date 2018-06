Jonge migrant komt om het leven in Brussel door zich onder bus te verstoppen

Brussel - Een jongeman van 20 jaar uit Guinee is tijdens de nacht van maandag op dinsdag verongelukt in Sint-Agatha-Berchem, nadat hij zich verstopt had onder een bus. De bus waaronder de migrant zich had verscholen, had als bestemming Groot-Brittannië. De chauffeur van de bus wordt ondervraagd door het parket. Dat heeft ook een autopsie bevolen. Dat meldt RTLinfo en het nieuws is bevestigd door de politie van de zone West (Jette, Koekelberg, St-Jans-Molenbeek, Ganshoren, St-Agatha-Berchem).

De tourbus waaronder de jongen zich had verstopt, vertrok aan het Noordstation en ging via Brugge naar het Verenigd Koninkrijk rijden. Voor zijn vertrek had de chauffeur al enkele migranten moeten verjagen die zich onder de bus wilden verstoppen en zich aan de as wilden vastklampen, zo meldt de politie.

Een jongen uit Guinee is er niettemin in geslaagd zich onder de bus te verbergen. Maar de chauffeur van een bus die uit de andere richting kwam, kreeg de voeten van de jongeman in het oog die onder de bus uitstaken. Dat gebeurde aan de Karel V-laan in Sint-Agatha-Berchem. De chauffeur gebaarde naar zijn collega dat er iemand onder de bus hing. Daarop hield de chauffeur van de bus met de verstekeling halt. Net door dat afremmen raakte de jongeman geplet. De politie kwam ter plaatse en riep de brandweer op omdat een deel van de bus moest gedemonteerd worden om bij het slachtoffer te geraken.