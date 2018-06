Heeft Stoffel Vandoorne een voordeel tijdens GP van Frankrijk?

Voor het eerst in tien jaar staat de GP van Frankrijk opnieuw op de F1-kalender. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne is één van de weinige rijders die ervaring heeft op het circuit van Paul Ricard.

Het is van 2008 geleden dat Frankrijk nog op de F1-kalender stond, toen nog op het circuit van Magny-Cours. Het is echter op het circuit van Paul Ricard dat de Franse GP een comeback maakt, een circuit dat Stoffel Vandoorne kent van vroeger.

"Ook al heeft de Formule 1 Paul Ricard lange tijd niet meer bezocht, ik ben eigenlijk één van de enige rijders op de grid die op het circuit gereden heeft. Ik reed erop tijdens een Pirelli-bandentest in 2016. Het was echt een leuke ervaring en ik heb er ook geracet tijdens mijn periode in de Formule Renault," blikt Vandoorne vooruit naar de GP van Frankrijk.

"Het ziet er een geweldig circuit uit dat serieus gemoderniseerd is. Ik denk dat er geweldig op geracet zal worden. Het is een technisch circuit met een mix van stukken tussen hoge snelheid en lage snelheid. Sommige bochten zoals Signes zijn extreem uitdagend en enorm leuk om te nemen. Er zijn ook enkele stukken waarop inhalen zeker en vast mogelijk is," aldus Vandoorne.

Vandoorne kijkt er enorm naar uit om op Paul Ricard te racen, niet alleen omwille van het circuit maar ook omwille van de sfeer en de fans.

"Er zullen heel wat fans naar het circuit van Paul Ricard komen om deze race voor de allereerste keer mee te maken. Er zal dan ook heel het weekend een speciale sfeer heersen. Het zal leuk zijn om een nieuwe stad te bezoeken en om te zien hoe ons pakket presteert op een nieuw circuit. Het is voor ons allemaal onbekend terrein en ik kijk er naar uit om de uitdaging aan te gaan en de resultaten van de voorbije races achter ons te laten."

Tot slot had Vandoorne ook nog felicitaties voor zijn teamgenoot Alonso die het voorbije weekend de 24u van Le Mans won.

"Mijn felicitaties voor Fernando zijn overwinning in Le Mans. Ik heb de laatste uren thuis gekeken en hoopte dat er tegen het einde niets dramatisch zou gebeuren. Ik weet dat Fernando zich enorm heeft voorbereid en het is dan ook een welverdiende overwinning voor het ganse team."

