Tv-kok Nigella Lawson heeft een trieste boodschap op Vaderdag

Nigella Lawson (58) stuurde op Vaderdag een tweet de wereld in waarmee ze mensen die geen vader meer hebben een hart onder de riem wou steken. Zelf is ze moeder van twee kinderen die het zonder papa moeten doen. Haar eerste man John Diamond verloor in 2001 de strijd tegen kanker.

"Als de moeder van twee vaderloze kinderen, is Vaderdag nooit een makkelijke dag. Dus laat me even stilstaan bij diegenen voor wie deze dag vooral synoniem staat met verlies (en dat geldt niet enkel voor diegenen waarvan hun vader niet meer leeft), maar ook die gelukkigen feliciteren die vandaag wel een reden hebben om te vieren", schreef Nigella Lawson op Twitter.

Een trieste booschap die onder meer bedoeld was voor haar dochter Cosima (24) en zoon Bruno (22) die het al zeventien jaar zonder hun vader John Diamond moeten doen. De televisieproducent stierf in 2001 op 41-jarige leeftijd aan keelkanker.

Verlies en leegte

Maar zij zijn duidelijk niet de enigen die worstelen met Vaderdag, op de tweet volgde al snel een stortvloed aan reacties. Heel wat anderen deelden hun eigen verhalen van verlies en de leegte die zij en hun kinderen voelen. "De vader van mijn kinderen overleed vijf jaar geleden. Elk jaar blijft Vaderdag een moeilijke dag, het lijkt alsof er geen manier is om er mee om te gaan", schreef een van haar volgers.

As the mother of fatherless children, I’ve never been great at Father’s Day. So let me commiserate with those for whom this day signifies loss (which is not just those without living fathers) but congratulate those who happily have reason to celebrate today