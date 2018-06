Berbroek

Herk-de-Stad - Samana Berbroek geeft vorming: ”Slapen voor ouderen”.

Op donderdag 7juni organiseerde Samana Berbroek een vormingsnamiddag met als thema “Slapen voor ouderen”. Dit werd verzorgd door een vrijwilligster van Samana CM. Maar liefst 37 personen luisterden geboeid naar de uitleg over de oorzaken van slecht slaapgedrag bij het ouder worden. Zij reikte ons ook enkele hulpmiddelen en weetjes aan die de oorzaken kunnen wegnemen of toch zeker verminderen. Nadien was het tijd om wat bij te praten bij een tas koffie of thee met natuurlijk een stuk taart. Dit alles was gratis. Om 16.30h ging iedereen een beetje slimmer en tevreden naar huis.