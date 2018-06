Red Bull F1-team rijdt vanaf 2019 met Honda-motoren

Red Bull Racing heeft officieel bevestigd dat het vanaf volgend jaar met motoren van Honda zal racen. Door de overstap naar Honda komt er een einde aan een twaalfjarige samenwerking tussen Red Bull en Renault.

De samenwerking tussen Red Bull en Renault begon in 2007 en kende haar hoogtepunt in de periode 2010-2013. Toen werden immers maar liefst vier rijderstitels en vier constructeurstitels op rij behaald. Samen werden er in totaal maar liefst 47 overwinningen behaald.

De relatie tussen Red Bull en Renault verzuurde echter serieus toen in 2014 de V6-hybridemotoren in de Formule 1 werden geïntroduceerd. Red Bull was niet tevreden over de onbetrouwbare Renault-motor die bovendien ook niet voldoende competitief was. Het kwam even tot een breuk tussen Red Bull en Renault maar Red Bull moest met hangende pootjes terug aankloppen bij Renault omdat het zowel bij Ferrari als Mercedes geen motor kreeg.

Het zorgde ervoor dat Red Bull met Renault-motoren bleef rijden maar dan onder de naam Tag Heuer. De relatie tussen Red Bull en Renault bleef echter onder hoogspanning staan en toen besloten werd dat het zusterteam Toro Rosso dit jaar met Honda-motoren zou rijden was het een voorbode van een eventuele overstap van Red Bull Racing naar Honda.

Na maanden van speculaties is het nu dus officieel, Red Bull Racing rijdt met Honda-motoren in 2019. Inderdaad, datzelfde Honda dat eind vorig jaar door McLaren aan de deur werd gezet moet Red Bull Racing volgend jaar in staat stellen om Max Verstappen voor de wereldtitel te laten strijden. Afwachten wat het zal geven ...

