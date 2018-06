Influencers en modebloggers zijn niet langer welkom in dit hotel

Heel wat hotels wereldwijd schakelen Instagraminfluencers in om bekender te worden, maar al even vaak worden die overspoeld door vragen van 'wannabees' die ook gratis en voor niets bij hen willen verblijven. Daar hebben ze onder meer in het vijfsterrenresort Dusit Thani op de Malediven schoon genoeg van. Zo zijn onder meer modebloggers er niet langer welkom.

Een gratis overnachting scoren? De Britse beautyblogster Elle Darby probeerde het bij The White Moose Café in de Ierse hoofdstad Dublin, maar werd op Facebook te kijk gezet door de hoteleigenaar. Hij krijgt nu navolging van enkele andere hotels die de constante stroom aan mails van zogenaamde influencers voor een gratis verblijf beu zijn. Dat is onder meer het geval bij het vijfsterrenresort Dusit Thani op de Malediven. De tropische bestemming staat hoog op het lijstje van heel wat reizigers en dus krijgen ze heel wat aanvragen binnen.

"Iedereen die op Facebook zit, is tegenwoordig een influencer", zegt marketing- en communicatiemanager Kate Jones in een interview met The Atlantic. "Mensen zeggen: Ik wil naar de Malediven komen voor tien dagen en zal dan twee foto's delen op Instagram met mijn 2.000 volgers. Anderen met 600 vrienden op Facebook zeggen: Hi, ik ben een influencer en wil graag zeven dagen in jullie hotel verblijven. Sommigen sturen dan weer vage mails, maar allemaal verwachten ze gratis overnachtingen, alles inclusief. De Malediven zijn geen goedkope bestemming." Volgens Jones krijgen ze zo gemiddeld zes aanvragen per dag binnen.

Tien bikinifoto's

In tegenstelling tot een poos geleden zijn al die influencers niet langer welkom in Dusit Thani en al zeker de modebloggers niet. "Dagelijks tien verschillende bikinifoto's op het strand zijn misschien wel leuk voor die ene badmodeproducent, maar je kunt helemaal niet zien waar die werden gemaakt. Dat kan ongeveer overal op de Malediven geweest zijn. Velen onder hen zijn gewoon op zoek naar een mooie achtergrond."