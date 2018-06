Jonge moeder legt uit hoe ze zeven kledingmaten afviel

De Australische mama van twee Zoey Weir is 26 en woog tot voor kort 117 kilogram. Haar ongezonde gewoontes? Te veel fastfood en andere calorierijke snacks eten. Maar toen ze die achterwege liet, speelde ze snel kilo’s kwijt. Vandaag ziet ze er quasi onherkenbaar uit, zo toont ze met collages op Instagram.

Toen Zoey op haar zwaarst was, woog ze 117 kilogram. Ze had constant hoofdpijn omdat ze te weinig water dronk, haar menstruele cyclus was verstoord, ze raakte tijdens het wandelen meteen buiten adem en viel ’s namiddags gewoon in slaap door te veel te eten. “Ik at tot ik er ziek van werd. Het was net alsof ik dacht dat de wereld zonder eten zou vallen en dat ik het dus maar beter snel kon opeten”, zegt ze in een interview met The Daily Mail. “Ik was ook een emotionele eter. Ik at als ik verdrietig was, ik at als ik blij was, wanneer ik me verveelde, enzovoort… Ik denk niet dat ik wist hoe honger echt voelde omdat ik constant aan het eten was.”

Foto: IG

De switch

Een tijd geleden, na de geboorte van haar tweede kindje, draaide de brunette de knop om en begon ze op haar eten te letten met een mooi resultaat als gevolg: ze verloor zeven kledingmaten (ze ging van maat 48 naar maat 38), goed voor een totaal van zo’n bijna 50 kilogram. “Ik heb me aangemeld bij een sportschool en veranderde ook de manier waarop ik at. De afhaalmaaltijden, energiedrankjes en hoeveelheid frisdrank werden minder en ik kocht bevroren ‘gezonde’ maaltijden. Binnen de drie maanden raakte Zoey 10 kilogram kwijt, maar ze was ook bang dat het gewicht zou terugkomen.

Foto: IG

Losse huid

Naar aanleiding van een Facebookpost van een vrouw die 92 kilogram verloor dankzij een maagverkleining, besloot ze om dezelfde procedure te ondergaan. Daarmee speelde ze nog eens 39 kilogram kwijt. “Ik ben nog steeds aan het leren om van mijn nieuwe lichaam te houden. Zelfs met het gewichtsverlies en de enorme verandering in mijn lichaam, is het nog een aanpassing voor mijn brein. Op sommige dagen zie ik nog altijd de vrouw van 117 kilogram. Nu worstel ik, ondanks een buikwandcorrectie, nog steeds met losse huid op mijn armen, mijn rug, mijn dijen."

Foto: IG

Operatie, geen wondermiddel

Zoey, die nu wel gezond eet en met mate, vertelt er nog bij dat de operatie niet de makkelijkste weg is. “Veel mensen vinden de operatie de luie manier om af te vallen, maar het is slechts een hulpmiddel waarmee je portiegroottes kunt verkleinen. Als je niet mentaal voorbereid bent om je eet- en fitnesspatroon te veranderen, dan is dit niet voor jou. In dat geval zal je toch weer aankomen.”