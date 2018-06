Weekje vakantie doorbrengen op dit jacht? 800.000 euro, alstublieft

Ik wil de grootste hebben, dàt is vanavond het motto in Telefacts Zomer. U mag zich vergapen aan het ­superjacht van de Amerikaan Bill Duker en het ­ijsbrekerjacht van de Nederlandse Jan Verkerk.

Wie tijdens een onderonsje met miljonairs laat vallen dat hij of zij “een jacht” heeft, zal achter het vuistje worden uitgelachen. Om indruk te ­maken, moet je tegenwoordig iets anders hebben, iets beters. Een “ijsbrekerjacht”, ­bijvoorbeeld. Jan Verkerk, een Nederlander die zijn fortuin verdiende in de horeca en de binnenvaart, liet een meer dan veertig jaar oude ijsbreker van de Sovjets ­ombouwen tot een superjacht genaamd “Legend”.

Het jacht is 75 meter lang en is gemaakt voor “onvergetelijke vaartochten”. Het biedt plaats aan 25 gasten die over luxueuze suites beschikken, een fitness, een wellness en schoonheidssalon, een kleine onderzeeër, een helikopter en sneeuwscooters. Volgens Verkerk is het schip ijs zien breken al “een attractie op zich”. Kostprijs voor een week: 800.000 euro.

Ook de “Sybaris”, het zeventig meter lange jacht van de Amerikaanse zakenman Bill Duker, mag er best wezen: Duker is bijna driehonderd miljoen euro waard, zijn jacht bijna negentig miljoen euro. “Als je op een boot als deze klaar bent met het porselein, de glazen, de handdoeken en de lakens ... dan heb je al meer dan 860.000 euro uitgegeven”, zegt Duker. De eigenaar is een bijzonder heerschap: hij verdiende in de jaren ­negentig naar verluidt meer dan vier miljoen euro per jaar als advocaat in Manhattan.

Duker haalde een grote opdracht van de overheid binnen, maar bleek meer dan een miljoen euro te veel te hebben aangerekend. In 1997 pleitte hij schuldig, werd geschrapt als advocaat en zat zestien maanden in de cel. Duker en zijn vrouw Sharon zijn gelukkig wel weldoeners: ze gaven al miljoenen weg aan kinderziekenhuizen en sportscholen.

