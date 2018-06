Trucker zet ambulance zelf aan de kant, ambulancedienst dient klacht in: “Dit is ongezien”

Opmerkelijke beelden: een vrachtwagenchauffeur heeft maandag eigenhandig een ambulance aan de kant gezet omdat hij vond dat hij te lang moest wachten. Dat gebeurde in de Augustijnenstraat in het centrum van Antwerpen. Ambulancedienst Antwerpen, de eigenaar van de ambulance, gaat klacht indienen. “Er is kostbare tijd verloren gegaan, want er was geen plaats voor de brancard”, klinkt het. De baas van de vrachtwagenchauffeur is naar eigen zeggen allerminst van plan om zijn werknemer te berispen.