Limburgse dames fietsen van Parijs naar Brussel voor Think Pink

Hamont-Achel - Zes Limburgse dames vertrekken naar Parijs waar ze vergezeld door 80 enthousiastelingen de zware ritten van Parijs naar Brussel gaan fietsen.

Wat vorig jaar begon Met Lieve Vandebroek en Ann Vanduffel, beiden lid van de serviceclub soroptimisten uit Hamont Achel, met een rit van 4 dagen van 80km/dag door België gaan de enthousiaste dames nu dus een grote stap verder, zo’n dikke 400km gaan ze voor de kiezen krijgen. De Limburgse groep is aangevuld met 4 extra vriendinnen. Door het uitvallen van Lieve, skiongeluk en later door een verkeersongeluk tijdens een voorbereidingstocht, Marina Coninx bestaat de groep nu uit teamcaptain Ann Vanduffel, Mich Reynders, Elly Boonen, Marina Hoeken, Elly Cox en in laatste instantie aangevuld met Christel Bernaerts. Het doel van de fietstocht is om de preventie en de noodzaak van borstonderzoek extra in de kijker te zetten. Immers, een beetje zadelpijn en stramme spieren wegen niet op tegen de mentale en fysieke pijnen die vrouwen die getroffen zijn door deze vreselijke ziekte moeten ondergaan. Meer dan ooit is preventief onderzoek naast het zelfonderzoek primordiaal. En dat het effect heeft bewijzen de cijfers, de onderzoeken tonen aan dat 40 jaar geleden nog 45% van de vrouwen stierf aan de gevolgen van borstkanker, dat is op vandaag nog 18 procent. De daling is voor de helft het gevolg van verbeterde behandelingen, maar voor de andere helft dus door de screenings. Er is al een hele weg afgelegd en met 70% blijft Limburg ver boven het nationaal gemiddelde van 65,3% maar het streefdoel van 70 tot 75% dekkingsgraad is dus nog niet bereikt. Dit soort acties opgezet door Think Pink zorgen voor een grotere visibiliteit en bewustwording.

U kan de dames volgen via hun facebookpagina Sorops bike for think pink.

copyright foto's : Annemie Driesen - Zima