Parket bevestigt: dodelijke aanrijding nabij Pinkpop geen terrorisme

De man die maandagochtend op de Mensheggerweg in het Nederlands Limburgse Landgraaf vier Pinkpop-gangers aanreed, had geen terroristische motieven. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na de eerste fase van het onderzoek.

De 34-jarige dader reed rond 4 uur een 35-jarige vrijwilliger van het festival dood in de buurt van Camping B. Hij verwondde ook drie anderen. De drie Nederlanders liggen nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis.

De dader sloeg na de aanrijding op de vlucht. Later op de dag gaf hij zichzelf aan bij de politie van Amsterdam. Zijn bestelwagen had hij achtergelaten in Heerlen, waar hij woont. Hij wordt vandaag verder verhoord door het OM.

