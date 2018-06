Bruid toont waarom een blauwe Ikea-tas heel goed van pas komt op je huwelijksdag

Een bruid met een probleemoplossend denkvermogen heeft op de website ‘Ikea Hackers’ een handig trucje gedeeld met een blauwe Ikea-zak. De zakken die voor 60 cent te koop zijn in het bekende woonwarenhuis kunnen handig van pas komen op de Grote Dag, zo blijkt.

“Ik ben enkele weken geleden getrouwd”, schrijft Tina, een blogster bij ‘Ikea Hackers’. “Ik was echt ongerust: hoe zou ik ooit ‘zelf’ naar het toilet kunnen gaan? Zal iemand mij moeten assisteren of zelfs moeten toekijken op mijn trouwdag? Zal ik mijn handen wel vrij hebben voor het toiletpapier? Of nog erger: mochten mijn maandstonden uitbreken? No way!”

En dus schoot de aanstaande bruid in actie en maakte ze van een blauwe Ikea-tas een handige huwelijkstoiletassistent. Handig, toch?

Foto: ikeahackers.net

