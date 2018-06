Oliver Naesen geselecteerd voor zijn derde Tour de France: hij moet kopman Bardet helpen op het vlakke

Het Franse WorldTour-team AG2R La Mondiale heeft dinsdag zijn achtkoppige selectie voor de Tour de France (7-29 juli) bekendgemaakt. Belgisch kampioen Oliver Naesen is zoals verwacht van de partij. Romain Bardet, de voorbije twee jaar telkens op het podium in Parijs, is opnieuw de kopman.

De enige verrassing in de selectie van teammanager Vincent Lavenu is Alexandre Geniez. De Fransman reed vorige maand nog naar een elfde plaats in de eindrangschikking van de Giro. De overige zeven namen stonden al geruime tijd vast. De Zwitser Silvan Dillier en de Fransen Axel Domont, Tony Gallopin, Pierre Latour en Alexis Vuillermoz vervolledigen de AG2R-selectie.

Kopman Romain Bardet stond zowel in 2016 (tweede) als in 2017 (derde) op het podium van La Grande Boucle. Hij won ook al drie bergetappes in de Tour.

Oliver Naesen reed de Tour de voorbije twee jaar ook al. Naesen, die komende zondag zijn Belgische titel verdedigt, zal vooral op het vlakke Bardet moeten helpen.

Selectie AG2R: Romain Bardet (Fra), Silvan Dillier (Zwi), Axel Domont (Fra), Tony Gallopin (Fra), Alexandre Geniez (Fra), Pierre Latour (Fra), Oliver Naesen (BEL), Alexis Vuillermoz (Fra)