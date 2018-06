Asos bant voortaan mohair, kasjmier, zijde en veren

De bekende Britse webshop Asos heeft een drastische beslissing genomen. Tegen januari 2019 zal het geen kledingstukken meer verkopen als daarbij mohair, kasjmier, zijde of veren werd gebruikt.

Bont was al niet langer terug te vinden op de webshop van Asos, maar nu gaat het bedrijf nog een stapje verder en bant het tegen 2019 ook mohair, kasjmier, zijde en veren. Toch een opvallende move als je weet dat het meer dan 850 merken verkoopt. Die nieuwe maatregel komt er onder meer nadat dierenrechtenorganisatie PETA in een documentaire de mohairindustrie in onder meer Zuid-Afrika in een slecht daglicht had gesteld.

Mohair wordt gemaakt van de angorageit en die dieren worden vaak slecht behandeld, net als de arbeiders die ermee aan de slag gaan. In onder meer China en Mongolië worden ze bovendien in de winter van hun vacht beroofd omdat de vraag ernaar zo groot is, waardoor ze aan de koude overgeleverd worden en vaak sterven. Om veren te 'oogsten', worden dan weer vogels misbruikt en de zijdewormen worden op hun beurt levend gekookt of vergast. Bovendien heb je er 6.000 nodig om één kilogram zijde te maken.

Applaus

"Asos krijgt applaus van PETA omdat zij mee het voortouw nemen om meer mededogen in de modewereld te introduceren", reageert Yvonne Taylor van PETA. Onder meer H&M, Topshop en Zara hadden al aangegeven dat ook zij voortaan mohair zouden bannen. Benieuwd of zij ook de andere materialen een halt zullen toeroepen.