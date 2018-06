VTM-gezicht Staf Coppens fel vermagerd

VTM-gezicht Staf Coppens is voor een nieuw programma op zoek naar kleuters en hun ouders. Als oproep zendt de zender een spotje uit, waarin opvalt dat de presentator zichtbaar is afgevallen.

Foto: VTM

Presentator Staf Coppens zal zich voor een nieuw tv-programma verdiepen in de wereld van 4-, 5- en 6-jarigen. Hij is daarvoor op zoek naar kleuters geboren in het jaar 2012, 2013 of 2014 en hun ouders, zo laat hij weten in een spotje dat VTM uitzendt. In dat spotje valt op dat Coppens zichtbaar vermagerd is.

“Mensen hoeven zich geen zorgen te maken”, reageert Staf deze week bij Dag Allemaal. “Ik ben inderdaad wat kilootjes kwijtgeraakt bij een experiment voor het nieuwe, alweer zesde seizoen van ‘Het Lichaam Van Coppens’ dat dit najaar te zien zal zijn. Meer is het niet, hoor.”

Een beetje de Johnny Depp van de Vlaamse showbizz dus, die Staf Coppens.