Justin Bieber en Hailey Baldwin hebben het wel heel erg naar hun zin samen

Justin Bieber (24) is weer op vrijersvoeten nadat zijn knipperlichtrelatie met Selena Gomez even weer een opflakkering had gekend. Zijn nieuwste verovering is echter alweer een ex: Hailey Baldwin (21). De twee waren in 2015 al eens samen en werden nu opnieuw al kussend gespot.

Justin Bieber en Hailey Baldwin stoppen hun nieuwe romance duidelijk niet onder stoelen of banken. De twee stonden afgelopen weekend namelijk uitgebreid te kussen op een brug in Brooklyn New York en dat terwijl er heel wat volk passeerde. Er dook dan ook al snel een videofragment van op. Daarna zouden ze ook nog gespot zijn terwijl ze aan het kussen waren in een park in Manhattan. Eerder al brachten ze samen het weekend door in Miami.

De Canadese zanger en het Amerikaanse model hadden al eens een relatie in 2015 en zijn pas onlangs terug 'vrienden' geworden, vertelde Baldwin in een interview met Times UK. "We gingen door een heel lange periode dat we geen vrienden waren. We spraken elkaar niet meer en het was allemaal een beetje raar, maar dat hebben we achter ons gelaten."

Twijfels

Maar of het echt een relatie wordt tussen de twee, daar heeft een bron bij Justin wel wat twijfels over. "Hij is single en doet waar hij zin in heeft. Hij kent Hailey al jaren en zij is nauw betrokken bij de kerk van Justin. Ze hebben veel pret samen, maar hebben geen relatie. Ze genieten gewoon van elkaars gezelschap", klinkt het in een interview met People.

