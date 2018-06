Ooit zo verslaafd dat zijn moeder zelfs hun huis moest verkopen, nu op het WK met Polen

Als de kwartfinales het absolute minimum zijn voor België moeten de Rode Duivels in de 1/8ste finales voorbij de nummer 1 of 2 uit groep H, vandaag aan de slag. Polen, kwartfinalist op vorig EK, kan vandaag tegen ‘outsider’ Senegal alvast onderstrepen waarom het topfavoriet is. En flankaanvaller Kamil Grosick kan bewijzen dat hij de laatste tijd geen idioot meer is.