Verdachte van moord Luana Romagnoli schrijft brieven naar moslimextremist in Hasseltse gevangenis

Genk / Hasselt - Anastasia N. uit Genk, de hoofdverdachte van de moord op Luana Romagnoli, stuurt vanuit haar cel in de Hasseltse gevangenis brieven naar moslimextremist Fouad Belkacem. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Vlak na de moord op de Dieplaan in het centrum van Genk in juni 2017 werd Emrah T. aangewezen als diegene die zijn vroegere vriendin Luana Romagnoli had geslagen en geschopt en de dodelijke messteken had toegebracht. Een maand later werd hij echter vrijgelaten nadat was gebleken dat niet hij maar zijn vriendin Anastasia N. met het mes zou hebben uitgehaald. Luana werd geraakt in haar wang, keel en in de hartstreek. Ze overleefde de aanslag niet. Het mes dat Anastasia bij zich zou hebben gehad, werd later teruggevonden in een bloembak in de omgeving van de Dieplaan.

De 24-jarige Anastasia N. zou meerdere brieven gestuurd hebben naar Belkacem, die in de Hasseltse gevangenis een straf van twaalf jaar uitzit voor het leiden van de terroristische organisatie Sharia4Belgium. Bronnen bevestigen aan Het Laatste Nieuws dat Belkacem minstens één brief teruggeschreven heeft.

Anastasia N. verschijnt vandaag voor de Tongerse raadkamer. Het onderzoek naar de moord op Luana Romagnoli loopt verder.