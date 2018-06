Dvd met bewijsmateriaal per ongeluk stukgemaakt: drugsbende gaat vrijuit én krijgt 80.000 euro terug

Omdat een dvd met bewijsmateriaal bij justitie per ongeluk vernield werd, heeft de rechtbank in Gent gisteren drie drugscriminelen over de hele lijn vrijgesproken. Ze riskeerden nochtans tot vier jaar cel. Als gevolg van de vrijspraak krijgen ze ook 80.000 euro inbeslaggenomen geld terug.

Een pijnlijke zaak voor jus­titie. Drie Oost-Vlaamse drugscriminelen werden vervolgd omdat ze grote hoeveelheden cannabis, amfetamines en cocaïne naar het buitenland uitvoerden. Het onderzoek werd al in 2009 op­gestart, maar de zaak sleepte jarenlang aan. De bende liep al een veroordeling op in Duitsland, het Openbaar Ministerie in ons land wilde daar nog celstraffen bovenop doen.

Maar tijdens het proces dook een probleem op. “Mijn cliënt werd in opdracht van de rechtbank in 2018 opnieuw over het dossier ondervraagd”, vertelt Joris Van Cauter, advocaat van de hoofdverdachte. “Hij werd toen geconfronteerd met uitgeschreven opnames van telefoongesprekken. De speurders zeiden dat hij bepaalde dingen telefonisch had verklaard, maar mijn cliënt ontkende. Om na te gaan wie de waarheid sprak, hebben we ­gevraagd om de dvd met telefoontaps te mogen beluisteren. Maar op de griffie bleek toen dat de dvd vernield was.” De cd-rom was in tweeën ­gebroken tijdens een verhuizing. Door het gebrek aan ­bewijs zag de rechtbank in Gent gisteren geen andere keuze dan de strafvordering onontvankelijk te verklaren.

Harley-Davidson

Het Openbaar Ministerie had nochtans celstraffen tot vier jaar gevraagd en een verbeurdverklaring van ruim 370.000 euro. Extra pijnlijk: tijdens het onderzoek nam het gerecht ongeveer 80.000 euro, een Porsche en een Harley-Davidson in beslag bij de verdachten. Die krijgen ze nu terug.

“Voor de maatschappij lijkt dit misschien een vreemd verdict”, zegt advocaat Kristiaan Vandenbussche, die een andere verdachte bijstaat. “Maar het Openbaar Ministerie draagt hier een verantwoordelijkheid. Als essentiële bewijsstukken verdwijnen, is het logisch in de rechtspraak dat beklaagden níét veroordeeld kunnen worden.”