Belgen kijken vandaag met belangstelling naar hun mogelijke tegenstanders in de volgende ronde

De kop is eraf voor de Rode Duivels, die zich vandaag in hun (gesloten training ) vooral op recuperatie zullen focussen voor wat nog moet komen. Vandaag werken de vier landen uit groep H als laatste hun eerste speeldag op het WK af. De affiches zijn Colombia/Japan en Polen/Senegal. De wedstrijden zullen met meer dan gewone belangstelling worden gevolgd in het Belgische kamp. De Rode Duivels spelen in de achtste finale (mits kwalificatie uiteraard) tegen een team uit deze poule.

Colombia Colombia Japan Japan en Japan treffen elkaar om 14 uur (Belgische tijd) in Saransk. Vier jaar geleden was Colombia op het WK in Brazilië duidelijk een maat te groot voor de Japanners. Het werd toen 4-1. De Colombianen, met vedetten als Radamel Falcao en James Rodriguez, zijn opnieuw favoriet maar de Samurai Blue azen op eerherstel zo vertelde Eji Kawashima onlangs. “Vier jaar hebben wij onder die nederlaag geleden. Het is nu aan ons om onze kwaliteiten te bewijzen en iedereen te tonen dat we tot beter in staat zijn”, zei de voormalige doelman van Standard en Lierse.

Bij Japan is het nog afwachten of diepe spits Okazaki, die sukkelt met de kuit, fit geraakt. Voor gewezen Club Brugge-spitsen Bacca en Izquierdo is in principe geen plaats in de Colombiaanse basiself.

Polen Polen Senegal Senegal en Senegal trappen de tweede groepsmatch om 17 uur af in de Otkritie Arena in Moskou. Beide landen hebben met respectievelijk Robert Lewandowski (Bayern München) en Sadio Mané (Liverpool) een grote vedette in de rangen en lijken op papier aan elkaar gewaagd. Senegal heeft met Kara (Anderlecht), Wagué (Eupen), Koulibaly (ex-Genk) en Kouyaté (ex-Anderlecht) een rist spelers met een Belgische link in de kern. Bij Polen start Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) behoudens een verrassing op de bank.

Kan Rusland nog eens verrassen?

Naast de openingsspeeldag in groep H staat dinsdag (20u) ook al de eerste wedstrijd van speeldag twee op het programma. WK-organisator Rusland neemt het daarin op tegen Egypte. De Russen verpletterden in de openingsmatch van het toernooi Saoedi-Arabië (5-0) terwijl Egypte na het 0-1 verlies tegen Uruguay nu al met de rug tegen de muur staat. De Farao’s hopen superster Mo Salah te recupereren na zijn schouderblessure. Het duel tegen Uruguay kwam voor de Liverpoolspits alvast te vroeg.