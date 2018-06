Droge dinsdag, warme woensdag

We krijgen dinsdag veel lage wolken waaruit eventueel wat motregen kan vallen, maar het blijft overwegend droog. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Ardennen en 20 à 22 graden in het centrum. Er waait een zwakke tot matige westzuidwestenwind, zegt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht blijft het nagenoeg overal droog, maar vaak zwaarbewolkt met veel lage wolken. In de Ardennen is er kans op enkele mistbanken. De minima liggen tussen 12 en 16 graden bij een zwakke wind uit zuidwestelijke of uit veranderlijke richtingen.

Woensdag is er eerst kans op lage bewolking in de ochtend, maar geleidelijk wordt het overal vrij zonnig. Het wordt warm met maxima van 22 graden aan de kust tot 29 graden in de Kempen. Er waait een matige wind uit zuidwest tot west.

Donderdag trekt in het eerste deel van de dag een zwakke regenzone van west naar oost door het land. Daarachter komen er opklaringen, maar blijven er enkele buien mogelijk. De maxima schommelen tussen 16 en 19 graden. Er waait een matige en aan zee een vrij krachtige wind uit noord tot noordwest. Vrijdag zal een hogedrukgebied ten westen van de Britse Eilanden ons weer bepalen. Het blijft droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het is eerder fris met maxima tussen 15 graden in de Hoge Venen en 18 of 19 graden elders. Er waait een matige wind uit noord tot noordwest.