Ook Binderveld heeft nu een Homo Universalis

Binderveld

Nieuwerkerken - Tijdens Binderveld kermis weet de lokale Dorpsraad altijd wel met een leuke activiteit uit te pakken. “Dit jaar haalden we de mosterd bij ‘Homo Universalis, een rubriek van het tv-programma 'Iedereen Beroemd'", zegt Arthur Hendrix.

“Net zoals in het programma moesten de kandidaten een aantal proeven afleggen. Kaartenhuisjes bouwen, langste aardappelschil, vier-op-een rij ... we hadden echt wel een aantal originele opdrachten voorzien”, aldus Arthur. Bij de volwassenen was het uiteindelijk Reginald Reniers die als laatste overbleef, bij de kinderen was het Lars Maessen die zich voortaan Homo Universalis mag noemen. Ook Valère Bangels deelde in de prijzen. Hij hield 100 euro over als winnaar van de jaarlijkse gokwedstrijd. Of van dat bedrag nog iets overbleef na de kermis, is niet bekend.