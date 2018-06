Danira en Bouba zijn niet langer een koppel

Ze vormden sinds eind 2017 een koppel, maar presentatrice Danira Boukhriss (27) en haar vriend en gewezen ‘De Mol’-deelnemer Bouba Kalala (20) zijn niet langer een koppel. Dat bevestigt Danira bij Het Laatste Nieuws.

“Het leven is geen ponykamp.” Met die uitspraak maakte Bouba zijn deelname aan ‘De Mol’ onvergetelijk. Zijn verschijning in het populaire programma katapulteerde zijn carrière razendsnel de lucht in. Studio Brussel pikte hem op en liet hem een hele zomer van festival tot festival trekken. Achter de schermen leerde hij ook Danira kennen. Daar zou de vonk zijn overgeslagen, want eind november kwam er officieel de bevestiging dat de twee een koppel waren.

Aan hun sprookjesverhaal komt nu een eind, bevestigt Danira. “We hebben een hele mooie tijd gehad samen, maar hebben besloten elk onze eigen weg te gaan. We blijven vrienden en wensen mekaar alleen maar het beste toe”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.