IN BEELD. Trump: “Verenigde Staten worden geen vluchtelingenkamp”

De Verenigde Staten zullen geen “vluchtelingenkamp” worden. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump maandag gezegd. Hij verwees in dat verband naar het Europese voorbeeld, om zijn “nultolerantie” op het vlak van illegale immigratie te verdedigen. “Als je ziet wat er in Europa gebeurt, wat er elders gebeurt, dan kunnen we niet toelaten dat het in de Verenigde Staten zover komt”, aldus Trump.

Reden voor deze uitspraken is de situatie aan de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico, waar kinderen van hun ouders worden gescheiden en in kooien opgesloten. Het gaat sinds midden april om goed 2.000 kinderen.

Trump had het over een “trieste” situatie, die weliswaar “snel” geregeld kan worden als het Congres instemt met zijn wetgeving over migratie. Trump legt de schuld bij de Democraten die, volgens hem, elke stap vooruit in de hervorming van de migratiewetgeving blokkeren. Trumps Republikeinen hebben een meerderheid in het Congres.

“We willen kinderen niet van hun ouders scheiden”, zei Trumps minister van Justitie Jeff Sessions maandag in een toespraak in New Orleans. “Maar we willen ook niet dat volwassenen hun kinderen illegaal meenemen, en ze zo in gevaar brengen. Het is een van de redenen waarom het Amerikaanse volk president Donald Trump verkozen heeft: om een einde te maken aan de anarchie aan onze zuidgrens.” Eerder gebruikte Sessions een Bijbelvers om het scheiden van families te rechtvaardigen.

Vanuit New York liet VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, bij monde van een VN-woordvoerder, al weten dat kinderen niet van hun ouders gescheiden mogen worden. “De secretaris-generaal meent dat migranten en vluchtelingen altijd met respect en waardigheid behandeld moeten worden, en in overeenstemming met het internationaal recht”, klinkt het in een persbericht. “De eenheid van families moet bewaard blijven.”

Eerder had ook afscheidnemend VN-mensenrechtencommissaris Zeid bin Ra’ad al kritiek gegeven op de Amerikaanse praktijken.