“Maasbracht kan goedkoop en snel stroom aan België leveren”

MAASBRACHT/KINROOIHet Duitse energiebedrijf RWE biedt zijn elektriciteitscentrale in het Nederlands-Limburgse Maasbracht aan om het stroomtekort na de Belgische kernuitstap op te vangen. De gasgestookte centrale op een boogscheut van Kinrooi heeft een capaciteit van 1.300 megawatt (MW) en kan daarmee een vijfde van de nucleaire capaciteit vervangen. “Het is goedkoper en gaat sneller dan investeren in nieuwe centrales. We nemen aan dat de Belgische regering hiervoor openstaat”, zegt Roger Miesen, CEO van RWE Generation.