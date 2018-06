VS sluit kinderen op in kooien

WashingtonKinderen van migranten die illegaal de Verenigde Staten zijn binnengeraakt, worden sinds kort gescheiden van hun gearresteerde ouders. In de opvangplaatsen blijkt een aantal van hen in kooien te zijn opgesloten. Het harde beleid van de regering-Trump lokt verontwaardigde kritiek uit en voor het eerst verheft ook First Lady Melania – voorzichtig maar duidelijk – haar stem tegen haar man.