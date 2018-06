Drie uur lang pittige testen

Dertien Kanaries ondergingen gisteren in Adlon in Diepenbeek een reeks medische testen, onder goedkeurend oog van Bart Van Lancker, de nieuwe physical coach van STVV. Vandaag komen de overige acht pionnen in actie, alvorens Marc Brys morgen zijn eerste training leidt op het oefencomplex. “Het is de bedoeling om deze testen nu snel te verwerken, zodat we de volgende weken op de juiste manier aan de slag kunnen”, aldus Van Lancker.