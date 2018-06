Nederland verbiedt motorclub Satudarah

HasseltMotorclub Satudarah wordt in Nederland verboden. Volgens de rechtbank in Den Haag maken de leden zich schuldig aan criminele activiteiten. Cedric Stuyck, de magistraat bij het Limburgse parket die zich met de motorclubs in onze provincie bezighoudt, reageert tevreden: “Elk middel juichen we toe, maar onze wetgeving maakt zo’n algemeen verbod onmogelijk.” Satudarah heeft in Limburg vier afdelingen en naar schatting een twintigtal leden.