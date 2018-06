Peer/lommelWie deze zomer een verblijf heeft geboekt in een bungalowpark als Center Parcs, moet niet schrikken wanneer zijn buren geen toeristen maar Poolse of Roemeense bouwvakkers zijn. “We zien de vraag van werkgevers inderdaad stijgen, maar we blijven een vakantiepark”, klinkt het bij Centerparcs België. “En ze moeten zich aan gedragsregels houden.”