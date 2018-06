“Slachtoffers zaten in midden van de weg”

heerlenDe man die gisterochtend vroeg werd doodgereden bij het Pinkpop-festival, is een 35-jarige man uit Heerlen. Gilles Boux de Casson was een vrijwilliger op het festival die door vrienden omschreven wordt als “een heel vrolijke jongen met wie je uren over muziek kon praten”. Drie anderen raakten zwaargewond. De 34-jarige dader, die na het ongeval op de vlucht sloeg, werd gisteren aangehouden. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren, maar getuigen vertellen hoe de slachtoffers van de aanrijding op de weg zaten.