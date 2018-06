“Nu kan ik op lijst staan én mandaat uitoefenen”

LeopoldsburgHet wordt makkelijker voor militairen om zich verkiesbaar te stellen bij lokale en provinciale verkiezingen. En dat zal u wellicht merken in oktober. Heel wat mannen en vrouwen in kaki hebben dan politieke plannen. “De versoepeling van de regels heeft de doorslag gegeven. Nu mogen we opkomen én ons mandaat uitoefenen”, zegt Dorinda Vandecauter, kapitein en kandidaat voor N-VA in Leopoldsburg.