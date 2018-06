Aanvoerder Eden Hazard was tegen Panama minder sprankelend dan in de oefenmatchen voor het WK, maar had niettemin een aandeel(tje) in de drie Belgische doelpunten. Eerst met een nuttig kopduel, dan een korte combinatie en vervolgens de perfecte assist voor Romelu Lukaku. Hij ondernam het meeste doelpogingen (4, ex aequo met Dries Mertens) en kreeg de meeste overtredingen te incasseren (5). De match van Eden Hazard in cijfers. (mc)